Mikaela Shiffrin verpasst die Rennen in Lienz aufgrund eines positiven Corona-Tests.

Keine Rennen in Lienz

Mikaela Shiffrin wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss sich in Isolation begeben. Dies gab die US-Amerikanerin am Montag via Twitter bekannt. Damit verpasst die 26-Jährige die bevorstehenden Weltcuprennen im österreichischen Lienz, wo je ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm steht.

Shiffrin muss damit im Rennen um den Gesamtweltcup einen kleinen Rückschlag einstecken. In den Technikrennen in Lienz hätte sie ihren Vorsprung auf Speed-Spezialistin Sofia Goggia ausbauen können. An gleicher Stelle hatte Shiffrin vor 2 Jahren beide Rennen für sich entschieden.

Ob Shiffrin an den Rennen in Zagreb (4.1.) und Maribor (8./9.1.) teilnehmen kann, ist noch offen.

Auch Lara Gut-Behrami wird nach ihrem positiven Test am 16. Dezember in Lienz nicht in den Weltcup zurückkehren.