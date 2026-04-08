Silvan Epp übernimmt ab der neuen Saison von Stefan Abplanalp den Trainerposten der Schweizer Speed-Frauen.

Legende: Gibt nicht mehr die Richtung vor Stefan Abplanalp. Keystone/Jean-Christophe Bott

Bei den Schweizer Speed-Fahrerinnen kommt es zu einem Trainerwechsel: Silvan Epp übernimmt auf die Saison 2026/27 hin als Gruppentrainer und folgt damit auf Stefan Abplanalp. Für den 44-jährigen Epp ist es eine Rückkehr zu Swiss-Ski, bereits von 2016 bis 2018 war er in dieser Funktion tätig.

«Bei der umfassenden Saisonanalyse sind wir gemeinsam mit Stefan Abplanalp zum Schluss gekommen, im Hinblick auf die kommenden Jahre und den laufenden Generationenwechsel eine Anpassung vorzunehmen», wird Hans Flatscher, Direktor Ski Alpin, in der Medienmitteilung von Swiss-Ski zitiert.

Abplanalp, der das Team erst 2025 übernommen hatte, betreute eine von Höhen und Tiefen geprägte Saison. Trotz harzigem Start und vielen Verletzungen gelangen unter anderem mehrere Podestplätze sowie ein Premierensieg von Malorie Blanc. Über eine mögliche Weiterbeschäftigung Abplanalps in neuer Funktion wird derzeit gesprochen.