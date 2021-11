Legende: Mit guten Gefühlen in Beaver Creek Beat Feuz hat die letzten beiden Abfahrten auf der «Birds of Prey» gewonnen. Keystone

Der Speed-Auftakt der Männer im kanadischen Lake Louise fiel kürzer aus als geplant. Aufgrund des winterlichen Wetters mit grossen Neuschnee-Mengen mussten die Abfahrt vom Freitag und der Super-G vom Sonntag gestrichen werden. Einzig die Samstags-Abfahrt konnte durchgeführt werden.

Doch die nächsten Gelegenheiten folgen schon bald. Im amerikanischen Beaver Creek stehen diese Woche gleich vier Speed-Rennen auf dem Programm:

Donnerstag, 2.12., 19:45 Uhr: Super-G

Freitag, 3.12., 18:45 Uhr: Super-G

Samstag, 4.12., 19:00 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 5.12., 20:00 Uhr: Abfahrt

Das ursprüngliche Programm in Beaver Creek hatte zwei Super-G (Freitag und Sonntag) sowie dazwischen eine Abfahrt vorgesehen. Die zusätzliche Abfahrt ist das gestrichene Rennen von Lake Louise. Alle Entscheidungen werden live auf den SRF-Kanälen zu sehen sein.

Das für Dienstag geplante erste Abfahrtstraining wurde gestrichen. Die einzige Test-Fahrt auf der «Birds of Prey» findet am Mittwoch statt.

Mit Kryenbühl und Weber

Nicht alle Fahrer, die in Lake Louise dabei waren, traten die Reise in den US-Bundesstaat Colorado an. B-Kader-Athleten wie beispielsweise Yannick Chabloz sind nicht mehr dabei. Dafür gehören Urs Kryenbühl und Ralph Weber neu zum 13-köpfigen Aufgebot von Swiss-Ski.

Die 13 Schweizer in Beaver Creek Box aufklappen Box zuklappen Beat Feuz, Marco Odermatt, Urs Kryenbühl, Niels Hintermann, Stefan Rogentin, Ralph Weber, Nils Mani, Gilles Roulin, Lars Rösti, Justin Murisier, Loïc Meillard, Gino Caviezel und Thomas Tumler.

Das Duo hatte in Lake Louise gefehlt, weil zur Einreise in Kanada eine Corona-Impfung Voraussetzung ist. Diese hat weder Kryenbühl noch Weber. In Beaver Creek können die beiden Schweizer starten, weil sie genug früh in die USA eingereist sind.

Zwei Schweizer haben übrigens besonders gute Erinnerungen an Beaver Creek: Beat Feuz entschied die beiden letzten Abfahrten (2018 und 2019) für sich, Marco Odermatt triumphierte 2019 im Super-G.