Legende: Ist im Training gestürzt Lara Gut-Behrami. Imago/Sports Press Photos

Grosse Sorge um Lara Gut-Behrami. Wie Swiss-Ski schreibt, ist die 34-jährige Schweizer Skirennfahrerin im Training in Copper Mountain (USA) gestürzt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin.

Die Tessinerin soll laut der Mitteilung «so rasch wie möglich» in die Schweiz zurückkehren, wo genauere Abklärungen folgen sollen.

Sicht soll schlecht gewesen sein

Doch wie kam es überhaupt zu diesem Sturz? Gemäss dem Blick soll die Sicht nicht besonders gut gewesen sein. Die Trainingspiste in den USA nutzen viele Teams, um sich auf die Speed-Rennen vorzubereiten.

Eine schwere Verletzung wäre wohl gleichbedeutend mit dem bitteren Ende ihrer Karriere. Ende der letzten Saison bestätigte Gut-Behrami, dass sie nach der laufenden Saison einen Schlussstrich unter ihre Karriere zieht.