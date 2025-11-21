Lara Gut-Behrami ist im Training in den USA schwer gestürzt.

Ihr Arzt spricht von einem Kreuzbandriss, was wohl gleichbedeutend mit ihrem vorzeitigen Karriereende wäre.

Gut-Behrami kann erst am Sonntag zurück nach Europa fliegen für genauere Untersuchungen.

Grosse Sorge um Lara Gut-Behrami. Wie Swiss-Ski schreibt, ist die 34-jährige Schweizer Skirennfahrerin im Training in Copper Mountain (USA) gestürzt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin.

Ihr langjähriger Arzt Olivier Siegrist bestätigt gegenüber Le Nouvelliste die schlimmsten Befürchtungen: «Sie rief mich an und sagte, sie wolle mich sehen, weil ich ihr Knie kenne. Ihr vorderes Kreuzband und ihr inneres Seitenband sind gerissen. Ausserdem hat sie eine Meniskusverletzung.» Eine offizielle Bestätigung seitens von Swiss-Ski steht noch aus.

Die Tessinerin soll laut der Mitteilung «so rasch wie möglich» in die Schweiz zurückkehren, wo genauere Abklärungen folgen sollen. Laut Siegrist seien jedoch alle Flüge ausgebucht und Gut-Behrami werde erst am Sonntag in Mailand landen.

Sicht soll schlecht gewesen sein

Doch wie kam es überhaupt zu diesem Sturz? Gemäss dem Blick soll die Sicht nicht besonders gut gewesen sein. Wie Rainer Salzgeber, der Rennchef von Gut-Behramis Skiausrüster Head, gegenüber der Zeitung bestätigte, war die Schweizerin bei einer Bodenwelle mit der Hand an einem Tor hängengeblieben. Danach habe sie sich überschlagen. Salzgeber bezeichnete den Sturz als «heftig».

Eine schwere Verletzung wäre wohl gleichbedeutend mit dem bitteren Ende ihrer Karriere. Ende der letzten Saison bestätigte Gut-Behrami, dass sie nach der laufenden Saison einen Schlussstrich unter ihre Karriere zieht.