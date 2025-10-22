 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Skisport 4 bis 6 Monate Pause: Bassino verpasst wohl Heim-Olympia

22.10.2025, 18:23

Teilen
Skifahrerin im Rennanzug mit Stöcken auf der Piste.
Legende: Verletzte sich im Training gravierend Marta Bassino. Imago/Zuma Press Wire

Olympia 2026 wohl ohne Bassino

Marta Bassino hat sich am Mittwoch beim Training in Kurzras (ITA) vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden eine laterale Fraktur des Schienbeinkopfes im linken Bein zugezogen. Die 29-jährige Italienerin wurde nach dem Sturz noch am Abend im Spital in Mailand operiert. Gemäss einer Mitteilung des italienischen Verbands wird Bassino «frühestens in vier bis sechs Monaten» wieder auf den Schnee zurückkehren. Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina scheint für die sechsfache Weltcup-Siegerin im Riesenslalom und Super-G-Weltmeisterin 2023 damit ausgeschlossen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)