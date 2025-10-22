Legende: Verletzte sich im Training gravierend Marta Bassino. Imago/Zuma Press Wire

Olympia 2026 wohl ohne Bassino

Marta Bassino hat sich am Mittwoch beim Training in Kurzras (ITA) vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden eine laterale Fraktur des Schienbeinkopfes im linken Bein zugezogen. Die 29-jährige Italienerin wurde nach dem Sturz noch am Abend im Spital in Mailand operiert. Gemäss einer Mitteilung des italienischen Verbands wird Bassino «frühestens in vier bis sechs Monaten» wieder auf den Schnee zurückkehren. Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina scheint für die sechsfache Weltcup-Siegerin im Riesenslalom und Super-G-Weltmeisterin 2023 damit ausgeschlossen.