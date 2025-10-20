Legende: Führt das Schweizer Aufgebot an Lara Gut-Behrami. Keystone/AP Photo/John Locher

Schweizer Frauen-Aufgebot steht

8 Schweizerinnen werden den Saisonauftakt in Sölden in Angriff nehmen. Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Stefanie Grob, Shaienne Zehnder und Jasmina Suter wurden von Swiss-Ski für den Riesenslalom aufgeboten. Gut-Behrami hat das Rennen in Sölden bereits dreimal gewinnen können, zuletzt 2023.

Steen Olsen nicht am Saisonauftakt

Alexander Steen Olsen, Sieger des Riesenslaloms in Sölden in der vergangenen Saison, wird nicht am Saisonauftakt an diesem Wochenende teilnehmen. Der Norweger laboriert weiterhin an Knieproblemen. Nach einigen Belastungstests in Sölden kehrt Steen Olsen nach Oslo zurück, um sich weiteren Untersuchungen und Behandlungen zu unterziehen. «Es ist wirklich enttäuschend, nach dem Sieg im letzten Jahr den Saisonauftakt zu verpassen. Mein Knie funktioniert nicht richtig, daher fahre ich nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung nach Hause», sagte Steen Olsen.