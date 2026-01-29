 Zum Inhalt springen

News aus dem Skisport Abschlusstraining in Crans-Montana abgesagt

29.01.2026, 09:49

Die Arbeiten auf der Piste in Crans-Montana.
Legende: Es gibt noch einiges zu tun auf den Pisten in Crans-Montana. Freshfocus/Pascal Muller

Kein zweites Abfahrtstraining in Crans-Montana

Das für Donnerstag geplante Abschlusstraining der Abfahrerinnen in Crans-Montana musste aufgrund der schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden. Die Organisatoren zogen es vor, die zusätzliche Zeit zu nutzen, um die Piste für die Rennen am Freitag (Abfahrt) und Samstag (Super-G) bestmöglich zu präparieren. Im ersten und damit einzigen Training am Mittwoch war Malorie Blanc als Neunte die beste Schweizerin. Sie verlor 1,09 Sekunden auf die Bestzeit der Österreicherin Nina Ortlieb. Weil das Training am Mittwoch lediglich auf verkürzter Strecke gefahren werden konnte, wird auch das Rennen am Freitag ab Reserve-Start stattfinden.

