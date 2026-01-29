Legende: Es gibt noch einiges zu tun auf den Pisten in Crans-Montana. Freshfocus/Pascal Muller

Kein zweites Abfahrtstraining in Crans-Montana

Das für Donnerstag geplante Abschlusstraining der Abfahrerinnen in Crans-Montana musste aufgrund der schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden. Die Organisatoren zogen es vor, die zusätzliche Zeit zu nutzen, um die Piste für die Rennen am Freitag (Abfahrt) und Samstag (Super-G) bestmöglich zu präparieren. Im ersten Training am Mittwoch war Malorie Blanc als Neunte die beste Schweizerin gewesen. Sie verlor 1,09 Sekunden auf die Bestzeit von Nina Ortlieb (AUT). Weil das Training lediglich auf verkürzter Strecke gefahren werden konnte, wird auch das Rennen am Freitag ab Reserve-Start stattfinden.

Europacup-Sieg für Miggiano

Die Schweizer haben der ersten von zwei Europacup-Abfahrten in Verbier den Stempel aufgedrückt. Alessio Miggiano siegte vor Gaël Zulauf. Miggiano stellte seinen dritten Sieg im Europacup mit einem Vorsprung von 0,3 Sekunden auf seinen Teamkollegen sicher. Im Weltcup hatte der Zürcher kurz vor Weihnachten mit Rang 5 in Gröden ein Ausrufezeichen gesetzt – und erfüllte so auch die Richtlinien für eine Olympia-Selektion. Ein Aufgebot für die Winterspiele erhielt er allerdings nicht.