Am Sonntag zurück im Schnee: Hirscher bestätigt Start in Sölden

Legende: Steht am Sonntag wieder am Start Marcel Hirscher, hier 2022 als Vorfahrer in Kitzbühel. Imago/Eibner Europa

Lange gab es Verwirrung um das mögliche Comeback von Ski-Superstar Marcel Hirscher. Nun herrscht Klarheit. Der 35-Jährige steht beim Saisonauftakt in Sölden am Sonntag am Start. Dies gab «Van Deer», die Skifirma des achtfachen Gesamtweltcup-Siegers, am Freitagnachmittag bekannt. Am Dienstag noch hatte der achtfache Gesamtweltcup-Sieger eine Meldung des niederländischen Verbandes dementiert, der seinen Start beim Riesenslalom auf dem Rettenbach-Gletscher bereits als perfekt vermeldet hatte. Hirscher war im Sommer 2019 vom Spitzensport zurückgetreten. Nun fährt der Österreicher für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter.

02:05 Video Archiv: Hirscher kehrt zurück und startet für die Niederlande Aus Tagesschau vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.