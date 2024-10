Erst bestätigt der niederländische Verband seinen Start am Sonntag in Sölden, dann dementiert der Fahrer.

Start von Hirscher in Sölden weiter ungewiss

Legende: Ist er bereit? Marcel Hirscher. Keystone / ROBIN UTRECHT

«Für TeamNLsnow markiert dieses Wochenende ein historisches Ereignis», schrieb der niederländische Verband am Dienstag auf seiner Internetseite: «Marcel Hirscher wird sein Debüt unter niederländischer Flagge geben. (...) Wir wünschen Marcel viel Glück!»

Wenig später wurde diese Meldung aber wieder dementiert. Hirscher werde nur dann starten, wenn er sich auch wirklich wohl und konkurrenzfähig fühle, schrieb die österreichische Nachrichtenagentur APA. Nach zwei guten Trainingstagen in Hintertux hiess es am Dienstag aus seinem Umfeld, er werde seinen Entscheid voraussichtlich am Freitagvormittag treffen. Die Medienmitteilung des niederländischen Skiverbandes, wonach sein Start definitiv beschlossen sei, dementierte man beim Team Hirscher. Die Meldung sei auf ein Missverständnis zurückzuführen.

Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger war im Sommer 2019 vom Spitzensport zurückgetreten. Nun plant er im Alter von 35 Jahren seine Rückkehr. Dabei tritt der Salzburger für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter, an.