Legende: Muss wohl länger pausieren Marta Bassino. Imago/Zuma Press Wire

Bassino droht Olympia zu verpassen

Marta Bassino hat sich am Mittwoch beim Training in Kurzras (ITA) vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden eine laterale Fraktur des Schienbeinkopfes im linken Bein zugezogen. Die 29-jährige Italienerin wurde nach dem Sturz in ein flaches Streckenstück sofort medizinisch versorgt und ins Spital in Meran gebracht. Eine Computertomografie soll das genaue Ausmass der Verletzung klären. Bassino, sechsfache Weltcup-Siegerin im Riesenslalom und Super-G-Weltmeisterin 2023, droht damit die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina zu verpassen.