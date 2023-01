Legende: Springt als Gastgeber ein Schladming. Keystone/AP Photo/Matthias Schrader

Schladming und Cortina d'Ampezzo springen ein

Der wegen der ungünstigen Wetterprognosen und des fehlenden Schnees gestrichene Weltcup-Riesenslalom der Männer vom 29. Januar in Garmisch-Partenkirchen wird am 25. Januar unter Flutlicht in Schladming in Österreich durchgeführt. Am Tag zuvor findet an gleicher Stätte ein Nachtslalom statt. Der italienische Ski-Ort Cortina d'Ampezzo übernimmt am 28. und 29. Januar die abgesagten Super-G der Männer von Lake Louise und Gröden. Ersatzlos gestrichen wird die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen, die am 28. Januar hätte stattfinden sollen.