Legende: Kann sich vor Auszeichnungen kaum retten Marco Odermatt. Keystone/Jean-Christophe Bott

EPFL verleiht Odermatt Ehrendoktortitel

Zu Marco Odermatts Sammlung an Titeln kommt am kommenden Montag ein weiterer hinzu: Der Nidwaldner Skifahrer erhält von der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, einen Ehrendoktortitel. Damit anerkenne die EPFL Odermatts «aussergewöhnliche Karriere und seinen herausragenden Beitrag zu seinem Fachgebiet». Mit dem Ehrendoktor wird Odermatt nun dieselbe Ehre zuteil wie einst Roger Federer. Dieser erhielt die Anerkennung 2017 von der medizinischen Fakultät der Universität Basel.