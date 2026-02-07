Legende: Feiert eine Premiere Dania Allenbach. Keystone/Marco Trovati

Allenbach mit erstem Triumph auf zweithöchster Stufe

Dania Allenbach hat erstmals ein Europacup-Rennen gewonnen. Die bald 19-jährige Berner Oberländerin siegte in Oberjoch (GER) im ersten von zwei Riesenslaloms. Allenbach hatte bereits nach dem ersten Durchgang vorne gelegen – und verteidigte die Führung mit sechs Hundertsteln Vorsprung. Auf Stufe Europacup hatte sie zuvor einmal einen Podestrang erreicht; vor einem Monat belegte sie im Riesenslalom in Sestriere im Piemont Platz 2. Auch im Weltcup deutete Allenbach ihr Talent bereits an. Bei ihren ersten zwei Einsätzen schaffte sie es gleich in die Punkteränge. In Kranjska Gora (SLO) fuhr sie auf Platz 27, in Kronplatz (ITA) auf Platz 22.

Abgesagte Abfahrt von Crans-Montana im Val di Fassa

Die am Freitag der Vorwoche abgesagte Weltcup-Abfahrt der Frauen in Crans-Montana wird im Val di Fassa nachgeholt. Wie der Skiweltverband FIS am Samstag mitteilte, ist das Rennen am Freitag, 6. März, angesetzt. In der Skistation im Trentino finden am darauffolgenden Wochenende eine weitere Abfahrt und ein Super-G statt.

