Legende: Überzeugte im Europacup Aline Höpli, hier beim Weltcup-Slalom in Gurgl. Keystone/AP/Giovanni Maria Pizzato

Abstecher in den Europacup lohnt sich für Höpli

Aline Höpli hat in Ahrntal ihr erstes Rennen auf Stufe Europacup gewonnen. Die 24-jährige St. Gallerin setzte sich im ersten von zwei Slaloms in der Skistation im Südtirol mit 17 Hundertsteln Vorsprung vor der Österreicherin Natalie Falch durch. Höpli, die sich in dieser Saison im Weltcup bei vier Starts noch nie für einen zweiten Lauf qualifizieren konnte, hatte in Ahrntal nach dem ersten Durchgang an vierter Position gelegen. Im zweiten Lauf profitierte sie zudem vom Ausfall der Schwedin Estelle Alphand, die zur Halbzeit deutlich in Führung gelegen hatte.