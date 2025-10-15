Legende: Sagt «Adieu» Mathieu Faivre. Imago Images/abacapress

Faivre gibt kurz vor Saisonbeginn Rücktritt bekannt

Mathieu Faivre hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom alpinen Skisport erklärt. Dies gab der 33-Jährige auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Der Riesenslalom-Spezialist aus Nizza hat in seiner Karriere drei WM-Titel gewonnen: 2017 in St. Moritz mit dem Team sowie 2021 in Cortina im Riesenslalom und im Parallelrennen. Dazu kommen zwei Weltcup-Siege und Bronze im Riesenslalom der Olympischen Spiele 2022 in Peking. Mit dem olympischen Medaillengewinn habe er erreicht, «wonach ich mich immer gesehnt habe», erklärte Faivre. Dadurch sei er in ein Loch gefallen. Eineinhalb Wochen vor Saisonbeginn zog Faivre nun einen Schlussstrich.

Ski alpin