Legende: Wiederholte ihren Coup aus dem Vorjahr Stefanie Grob. (Archiv) Keystone/Luciano Bisi

Grob erneut Schweizer Abfahrtsmeisterin

Zum Auftakt der Schweizer Meisterschaften in St. Moritz hat Stefanie Grob ihren Titel in der Abfahrt souverän verteidigt. Die Weltcup-erprobte Juniorinnen-Weltmeisterin der Jahre 2023 und 2025 in dieser Disziplin, setzte sich bei frühlingshaften Bedingungen mit 0,41 Sekunden Vorsprung vor Jasmin Mathis durch. Die Bronzemedaille ging an Delia Durrer (+ 0,82). Die besten Schweizer Speedfahrerinnen des Winters wie Corinne Suter, Malorie Blanc oder Janine Schmitt verzichteten auf einen Start im Oberengadin.

Manser siegt bei den Männern

Auch bei den Männern waren die absoluten Cracks nicht dabei. So fehlten mit Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney die nationalen Top-3-Fahrer im Abfahrts-Weltcup. Die Gunst der Stunde nutzte Sandro Manser. Der 20-jährige Innerschweizer war mit Startnummer 6 im Ziel 0,07 Sekunden schneller als der bis dahin führende Alessio Miggiano. Platz 3 ging an Stefan Rogentin (+ 0,25). Manser hat die Selektion für ein Weltcuprennen noch nie geschafft. Das dürfte sich ändern. Im Europacup holte er in der vergangenen Saison in der Abfahrt vier Podestplätze.