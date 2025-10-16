Legende: Weisse Oberfläche sorgt für grünes Licht Dem Saisonauftakt in Sölden steht nichts im Weg. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Sölden ist bereit

Der Weltcup-Auftakt in Sölden am übernächsten Wochenende steht unter guten Vorzeichen. «Die Piste ist bereits eine Woche vor dem Auftakt in ausgezeichnetem Zustand. Die Verantwortlichen haben sehr gute Arbeit geleistet, es fehlt nur noch der letzte Feinschliff», erklärte Markus Mayr, FIS-Renndirektor für die technischen Disziplinen der Frauen, am Donnerstag nach der Schneekontrolle auf dem Rettenbachgletscher in einer Mitteilung. Der Riesenslalom der Frauen findet am Samstag, 25. Oktober, statt, jener der Männer am darauffolgenden Sonntag. Beide Rennen sehen Sie wie gewohnt live bei SRF.

Ski alpin