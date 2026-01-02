 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Skisport Grünes Licht für Lauberhorn-Wochenende

02.01.2026, 14:38

Teilen
Fahrer aus der Distanz am Hundschopf
Legende: Gesichert Mitte Januar fordert der Hundschopf die Weltcup-Abfahrer. Imago/Ulmer/Archiv

FIS bestätigt Weltcuprennen in Wengen

Die Pisten in Wengen sind für das Lauberhorn-Wochenende vom 16. bis 18. Januar bereit. Die FIS gab nach einem Augenschein grünes Licht für die Durchführung der drei Rennen des Männer-Weltcups (Super-G am Freitag, Abfahrt am Samstag, Slalom am Sonntag). Das erste Abfahrtstraining ist bereits am Dienstag, 13. Januar geplant.

Lauberhorn-Rennen bei SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Verfolgen Sie die Weltcuprennen in Wengen wie folgt (jeweils SRF zwei und Sport App):

Donnerstag, 15. Januar

  • 12:20 Uhr: Letztes Abfahrtstraining

Freitag, 16. Januar

  • 12:00 Uhr: Super-G
  • 19:00 Uhr: Siegerehrung Super-G

Samstag, 17. Januar

  • 12:00 Uhr: Abfahrt
  • 19:00 Uhr: Siegerehrung Abfahrt

Sonntag, 18. Januar

  • 09:30 Uhr: Slalom, 1. Lauf
  • 12:45 Uhr: Slalom, 2. Lauf

Die Lauberhornsieger 2025

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)