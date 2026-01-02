FIS bestätigt Weltcuprennen in Wengen
Die Pisten in Wengen sind für das Lauberhorn-Wochenende vom 16. bis 18. Januar bereit. Die FIS gab nach einem Augenschein grünes Licht für die Durchführung der drei Rennen des Männer-Weltcups (Super-G am Freitag, Abfahrt am Samstag, Slalom am Sonntag). Das erste Abfahrtstraining ist bereits am Dienstag, 13. Januar geplant.
Lauberhorn-Rennen bei SRF
Verfolgen Sie die Weltcuprennen in Wengen wie folgt (jeweils SRF zwei und Sport App):
Donnerstag, 15. Januar
- 12:20 Uhr: Letztes Abfahrtstraining
Freitag, 16. Januar
- 12:00 Uhr: Super-G
- 19:00 Uhr: Siegerehrung Super-G
Samstag, 17. Januar
- 12:00 Uhr: Abfahrt
- 19:00 Uhr: Siegerehrung Abfahrt
Sonntag, 18. Januar
- 09:30 Uhr: Slalom, 1. Lauf
- 12:45 Uhr: Slalom, 2. Lauf