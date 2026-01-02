Legende: Gesichert Mitte Januar fordert der Hundschopf die Weltcup-Abfahrer. Imago/Ulmer/Archiv

FIS bestätigt Weltcuprennen in Wengen

Die Pisten in Wengen sind für das Lauberhorn-Wochenende vom 16. bis 18. Januar bereit. Die FIS gab nach einem Augenschein grünes Licht für die Durchführung der drei Rennen des Männer-Weltcups (Super-G am Freitag, Abfahrt am Samstag, Slalom am Sonntag). Das erste Abfahrtstraining ist bereits am Dienstag, 13. Januar geplant.

Lauberhorn-Rennen bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Weltcuprennen in Wengen wie folgt (jeweils SRF zwei und Sport App): Donnerstag, 15. Januar 12:20 Uhr: Letztes Abfahrtstraining Freitag, 16. Januar 12:00 Uhr: Super-G

19:00 Uhr: Siegerehrung Super-G Samstag, 17. Januar 12:00 Uhr: Abfahrt

19:00 Uhr: Siegerehrung Abfahrt Sonntag, 18. Januar 09:30 Uhr: Slalom, 1. Lauf

12:45 Uhr: Slalom, 2. Lauf

