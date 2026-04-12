Legende: Ist Schweizer Meister im Riesenslalom Lenz Hächler (Archivbild). KEYSTONE Jean-Christophe Bott

Hächler und Allenbach feiern Premiere

Lenz Hächler ist in St. Moritz erstmals zum Schweizer Meistertitel im Riesenslalom gefahren. Der 22-jährige Zuger, Gesamtsieger im Europacup und schon nach dem ersten Lauf in Führung, distanzierte den zweitplatzierten Reto Manser um 0,85 Sekunden. Federico Toscano komplettierte mit einem Rückstand von neun Zehnteln das Podest. Bei den Frauen sicherte sich Dania Allenbach in überlegener Manier den Titel. Es war für die 19-jährige Bernerin, die im Januar ihr Weltcup-Debüt gab, der 1. SM-Titel. Sie liess die zweitklassierte Juliette Fournier um 2,03 Sekunden hinter sich – Dritte wurde Simone Wild.