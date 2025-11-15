Legende: Muss sich noch gedulden Marcel Hirscher. Keystone/APA/Max Slovencik

Hirscher kehrt dieses Jahr nicht auf die Rennpisten zurück

Marcel Hirscher hat sein Weltcup-Comeback für Januar angekündigt. «Der Fortschritt schreitet voran. Die Präzision wächst», schrieb er am Samstag auf Instagram und verkündete, er sei im Januar wieder da. Damit verpasst Hirscher im November und Dezember sieben weitere Rennen in den technischen Disziplinen. Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger hatte in dieser Saison erst für Sölden und dann auch für Levi an diesem Wochenende abgesagt. Grund war eine dreiwöchige Virusinfektion im Herbst und der dadurch entstandene Trainingsrückstand. Der für die Niederlande antretende 36-Jährige hatte erst Anfang September, neun Monate nach einer Kreuzband-Verletzung, seine ersten Schwünge im Schnee absolviert.