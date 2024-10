Per E-Mail teilen

Legende: Will nichts überstürzen Marcel Hirscher. Imago

Hirscher-Start in Sölden noch nicht sicher

Das Comeback von Marcel Hirscher im alpinen Ski-Weltcup wird sich womöglich verzögern. Knapp 3 Wochen vor Beginn der Saison liess der achtfache Gesamtweltcupsieger eine Teilnahme beim Riesenslalom in Sölden offen. «Es wäre ein schöner Start für mein Herzensprojekt. Definitiv. Es wäre schon mein Plan und mein Wunsch. Aber ich kann das heute nicht beantworten», sagte der siebenfache Weltmeister am Montagabend bei ServusTV. Er habe noch Trainingsrückstand. «In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob ich einigermassen ins Fahren komme oder ob ich noch zwei Wochen oder einen Monat mehr Zeit brauche.» Abblasen werde er sein Comeback jedoch auf keinen Fall, betonte Hirscher. Der zweifache Olympiasieger wird 5 Jahre nach seinem Rücktritt in der kommenden Saison nicht mehr für Österreich fahren sondern für die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter.