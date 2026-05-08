Legende: Steht bei 20 Weltcupsiegen Vincent Kriechmayr. Imago/NTB

Kriechmayr hat noch nicht genug

Österreichs Speed-Ass Vincent Kriechmayr hat den Entscheid über seine sportliche Zukunft gefällt. Der frühere Abfahrts- und Super-G-Weltmeister hängt nochmals eine Saison an. Das kündigte der 34-jährige Oberösterreicher gegenüber dem Sender LT1 an. «Meine Karriere geht weiter. Ich möchte noch eine Saison anhängen, wo ich noch mal alles, was ich habe, reinlege», sagte Kriechmayr. In der vergangenen Saison hatte er seine Weltcuprennen Nummer 19 und 20 gewonnen. Er war bei den Olympischen Spielen in den Einzelrennen aber einmal mehr leer ausgegangen.