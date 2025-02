Legende: Das Wetter spielte in Garmisch nicht mit Nun kommt Kvitfjell zum Handkuss. KEYSTONE/DPA/Angelika Warmuth

Männer-Abfahrt in Kvitfjell im März

Die aufgrund schlechten Wetters abgesagte Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen (GER) vom Sonntag hat einen schnellen Ersatztermin erhalten. Das Rennen findet am Freitag, 7. März, im norwegischen Kvitfjell statt. Rennbeginn ist um 10:30 Uhr. Es ist der Auftakt eines vollgepackten Wochenendes im hohen Norden: Am Samstag findet eine zweite Abfahrt statt, am Sonntag ein Super-G. In Garmisch hätte die letzte Abfahrt vor der Ski-WM in Saalbach (AUT) über die Bühne gehen sollen. Dichter Nebel verhinderte am Samstag aber ein Training, weshalb der Event aus dem Kalender gestrichen wurde.