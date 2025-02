Kein Training und damit keine Männer-Abfahrt in Garmisch

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Liess kein Training zu Der aufsteigende Nebel auf der Kandahar-Piste. Keystone/DPA/Angelika Warmuth

Die WM-Generalprobe in der Abfahrt der Männer in Garmisch findet nicht statt.

Nebel verhindert auch das 2. Abfahrtstraining.

Die abgesagte Abfahrt soll Anfang März in Kvitfjell nachgeholt werden.

Die Abfahrtscracks müssen ohne Generalprobe an die WM reisen. Denn Nebel verhinderte in Garmisch-Partenkirchen auch das zweite Abfahrtstraining der Männer auf der Kandahar-Piste. Nach der Absage des Trainings kommunizierte die FIS, dass damit auch das Rennen vom Sonntag ausfällt. Grund: Vor einer Abfahrt muss mindestens ein Training stattgefunden haben.

Einen Teil der Anreise nach Saalbach haben wir nun immerhin schon gemacht.

Die Organisatoren in Bayern können nicht auf einen anderen Tag ausweichen, da die Speed-Spezialisten nun nach Österreich weiter reisen. In Saalbach-Hinterglemm geht zwischen dem 4. und 16. Februar die WM über die Bühne. Mit dem Team-Event findet bereits am Dienstag das erste WM-Rennen statt.

Die Schweizer Fahrer zeigten sich enttäuscht über die Absage, aber diese war unumgänglich. «Man sah nicht mal ein halbes Tor weit», erzählte Marco Odermatt. Die Absage sei logischerweise ärgerlich, aber es gehe allen gleich. «Man kann das Wetter nicht steuern.» Während der Nidwaldner vor der WM nochmals nach Hause reist, nahm es Stefan Rogentin mit Humor. «Einen Teil der Anreise nach Saalbach haben wir nun immerhin schon gemacht.»

Nachholtermin in Kvitfjell?

Derzeit laufen die Absprachen bezüglich des Nachholtermins für die abgesagte Abfahrt. Diese soll voraussichtlich am Wochenende in Kvitfjell nachgeholt werden (Freitag, 7. März). FIS-Renndirektor Markus Waldner erläuterte gegenüber SRF entsprechende Pläne, die man schon vor dem Saisonstart geschmiedet hatte. Die offizielle Bestätigung soll demnächst folgen.

Übersicht