Legende: Erstmals Schweizer Meister Reto Mächler. Keystone/EPA/Kimmo Brandt

Zum Abschluss der SM holen Mächler und Egloff die Titel

Reto Mächler und Selina Egloff haben sich zum Abschluss der Schweizer Meisterschaften in St. Moritz im Slalom durchgesetzt. Der 24-jährige Mächler hatte bereits nach dem ersten Durchgang in Führung gelegen und wies am Ende 37 Hundertstel Vorsprung auf den zweitplatzierten Joel Lütolf auf. Bronze sicherte sich der siebenfache Weltcup-Sieger Daniel Yule. Olympiasieger Loïc Meillard war nicht am Start. Bei den Frauen verteidigte die Bündnerin Egloff ihren Titel erfolgreich. Sie hielt Aline Danioth um 41 Hundertstel in Schach. Platz 3 teilten sich Eliane Christen und Aline Höpli. Wendy Holdener als Fünfte verfehlte das Podest um zwölf Hundertstel, Weltmeisterin Camille Rast war abwesend.