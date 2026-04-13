Zum Abschluss der SM holen Mächler und Egloff die Titel
Reto Mächler und Selina Egloff haben sich zum Abschluss der Schweizer Meisterschaften in St. Moritz im Slalom durchgesetzt. Der 24-jährige Mächler hatte bereits nach dem ersten Durchgang in Führung gelegen und wies am Ende 37 Hundertstel Vorsprung auf den zweitplatzierten Joel Lütolf auf. Bronze sicherte sich der siebenfache Weltcup-Sieger Daniel Yule. Olympiasieger Loïc Meillard war nicht am Start. Bei den Frauen verteidigte die Bündnerin Egloff ihren Titel erfolgreich. Sie hielt Aline Danioth um 41 Hundertstel in Schach. Platz 3 teilten sich Eliane Christen und Aline Höpli. Wendy Holdener als Fünfte verfehlte das Podest um zwölf Hundertstel, Weltmeisterin Camille Rast war abwesend.