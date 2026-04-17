Legende: Verletzte sich den Schweizer Meisterschaften Alexis Monney (Archivbild). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Monney musste unters Messer

Alexis Monney hat eine Hand-Operation vornehmen lassen müssen. Der 26-jährige Freiburger ist an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz gestürzt. Untersuchungen in der Klinik Hirslanden in Zürich ergaben nach dem Malheur im Engadin eine Fraktur des Mondbeins im rechten Handgelenk. Der Eingriff ist am Mittwoch erfolgt. Money wird in den kommenden zwei Monaten eine Schiene tragen müssen. Für die Vorbereitungen im Sommer im Hinblick auf die kommende Wintersaison dürfte er jedoch wieder vollständig einsatzbereit sein.