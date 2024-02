Mowinckel zieht mit 31 Jahren einen Schlussstrich

Ragnhild Mowinckel tritt per Ende Saison vom Skisport zurück. Dies verkündete die 31-Jährige am Montag per Video-Botschaft. Insgesamt 4 Weltcupsiege feierte die Norwegerin in ihrer Karriere, vor einem Monat reüssierte sie auf der Abfahrtsstrecke von Cortina. Mowinckel gewann 2 Silbermedaillen an Olympia 2018 in Pyeongchang (Riesenslalom und Abfahrt) und holte 2 Mal WM-Bronze (2019 Alpine Kombination, 2023 Riesenslalom).

02:04 Video Archiv: Mowinckel gewinnt 2. Cortina-Abfahrt Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.