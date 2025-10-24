Neuschnee in Sölden – Nebel angesagt

Wie in der Schweiz herrschten auch in Sölden am Donnerstag stürmische Wetterbedingungen. Im Tal regnete es stark, auf der Gletscherstrecke türmten sich die 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee zu Verwehungen von bis zu 50 Zentimetern auf. Die Piste dürfte für den anstehenden Riesenslalom der Frauen aber weniger zum Problem werden als der für Samstag angesagte Nebel. Inwiefern dieser den Saisonauftakt beeinflussen könnte, wird der Renntag zeigen.