Neuschnee in Sölden – Nebel angesagt
Wie in der Schweiz herrschten auch in Sölden am Donnerstag stürmische Wetterbedingungen. Im Tal regnete es stark, auf der Gletscherstrecke türmten sich die 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee zu Verwehungen von bis zu 50 Zentimetern auf. Die Piste dürfte für den anstehenden Riesenslalom der Frauen aber weniger zum Problem werden als der für Samstag angesagte Nebel. Inwiefern dieser den Saisonauftakt beeinflussen könnte, wird der Renntag zeigen.
Live-Hinweis
Verfolgen Sie die beiden Riesenslaloms zum Weltcup-Auftakt am Wochenende wie folgt live auf SRF zwei bzw. in der Sport App mittels Stream und Ticker:
- Frauen am Samstag: 09:45 und 12:45 Uhr
- Männer am Sonntag: 09:45 und 12:45 Uhr