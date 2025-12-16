Legende: Verletzt sich schwer am Knie Stefan Eichberger. AP Photo/Robert F. Bukaty

Saisonende für Stefan Eichberger

Der Österreicher Stefan Eichberger hat sich im ersten Abfahrtstraining auf der Saslong in Gröden am Dienstag das Kreuzband gerissen. Der 25-Jährige zog sich zudem einen Meniskusriss im rechten Knie zu. Das ergab eine MRI-Untersuchung, wie der österreichische Skiverband am Dienstagabend mitteilte. In Graz soll Eichberger nun operiert werden. Er fällt für den Rest der Saison aus.

Österreichs Frauen-Cheftrainer ein paar Wochen out

Die österreichischen Skirennfahrerinnen müssen in den nächsten rund vier Wochen auf ihren Cheftrainer verzichten. Der 52-jährige Roland Assinger zog sich bei einem Sturz am vergangenen Freitag in St. Moritz eine Schulterverletzung zu, die eine bereits erfolgte Operation nötig machte.