Legende: Nach drei Jahren ist Schluss Roland Assinger sucht eine neue Herausforderung. Keystone/Barbara Gindl

Assinger verlängert seinen Vertrag nicht

Österreichs Frauen-Team erhält in der kommenden Saison einen neuen Cheftrainer. Wie der ÖSV am Montag mitteilte, verlängert Roland Assinger seinen auslaufenden Vertrag nicht. «Nach drei intensiven, emotionalen und vor allem erfolgreichen Jahren habe ich nach langen Überlegungen beschlossen, meine Funktion als Cheftrainer zum Saisonende zurückzulegen und das Angebot für einen neuen Zweijahresvertrag nicht anzunehmen», wird der 52-jährige Kärntner in der Mitteilung zitiert. Assinger war von 2008 bis 2020 in verschiedenen Trainerfunktionen beim ÖSV tätig gewesen, ehe er im April 2023 zum Cheftrainer der Frauen aufstieg. Er soll dem Verband in einer anderen Rolle erhalten bleiben.