Legende: Nur ein Training und die Abfahrt einen Tag früher Stefan Rogentin und Co. müssen sich umstellen. Keystone/JOHANN GRODER

Courchevel ändert das Programm

Aufgrund der warmen Temperaturen und des angekündigten Schneefalls haben die Organisatoren der Männer-Speedrennen in Courchevel (FRA) das Programm angepasst: Das Abfahrtstraining am Donnerstag wurde gestrichen und der 1. Super-G mit der Abfahrt getauscht. Neuer Zeitplan: Abfahrt am Freitag um 11:00 Uhr, 1. Super-G am Samstag um 11:00 Uhr, 2. Super-G am Sonntag um 10:45 Uhr.

Bailet überrascht im Training

Matthieu Bailet hat im einzigen Training zur Abfahrt vom Freitag in Courchevel überraschend die schnellste Zeit aufgestellt. Der Franzose distanzierte mit der Startnummer 54 Vincent Kriechmayr (AUT) um 17 Hundertstel. Dahinter landete mit Stefan Rogentin (+0,27) der schnellste Schweizer. Der Rest des Swiss-Ski-Teams liess es noch gemütlich angehen.

Team-Bronze an Junioren-WM

An der Junioren-WM in Narvik sicherte sich die Schweiz die 2. Medaille nach Sandro Mansers Silber im Super-G. Im Mixed-Team-Parallel-Wettbewerb resultierte Bronze. Im kleinen Final setzte sich das Quartett um Dania Allenbach, Giuliano Fux, Sue Piller und Jack Spencer knapp gegen Österreich durch. Gold ging an Schweden, Silber an Finnland.