Legende: Erklärt seine Saison vorzeitig für beendet Manuel Feller. Imago Images/Sebastien Boue

Feller fährt diese Saison keine Rennen mehr

Die olympischen Wettkämpfe in Bormio waren für Manuel Feller die letzten Rennen im laufenden Winter. Der österreichische Technik-Spezialist kündigte am Mittwoch an, dass er in Kranjska Gora sowie beim Weltcup-Finale in Lillehammer nicht mehr an den Start gehen wird. Feller teilte mit, dass er den Saisonstart in den USA aufgrund mentaler Probleme verpasst hatte. Zudem machen ihm Rückenprobleme zu schaffen, weshalb er sich einer Operation unterziehen wird. Feller holte bei Olympia an der Seite von Vincent Kriechmayr in der Team-Kombi Silber. Im Spezial-Slalom schied der 33-Jährige im 1. Lauf aus. Im Kitzbühel-Slalom feierte Feller seinen einzigen Weltcupsieg in diesem Winter.

Suter im Val-di-Fassa-Training beste Schweizerin

Ilka Stuhec hat im ersten Training zu den beiden Weltcup-Abfahrten im Val di Fassa am Freitag und Samstag die Bestzeit aufgestellt. Allerdings beging die Slowenin dabei einen Torfehler. Schnellste Schweizerin war wenig überraschend Corinne Suter. Die Schwyzerin, die am vergangenen Wochenende die Abfahrt in Soldeu gewonnen hatte, verlor als Achte eine knappe Sekunde auf die Bestzeit.