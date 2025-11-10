 Zum Inhalt springen

News aus dem Skisport Rast und Holdener führen junges Schweizer Team in Levi an

10.11.2025, 11:38

Camille Rast.
Legende: Auftakt in den Slalom-Winter Camille Rast und Wendy Holdener gehören zu den routinierten Kräften im Schweizer Aufgebot. Freshfocus/Sven Thomann

Levi-Slalom mit 11-köpfigem Schweizer Team

Swiss-Ski hat am Montag das Aufgebot für den ersten Slalom der Saison in Levi bekannt gegeben. 11 Schweizerinnen treten die Reise in den Norden Finnlands an, wobei bei Janine Mächler kurzfristig über einen Start entschieden wird. Die 20-Jährige, die bisher zweimal Weltcup-Punkte gewinnen konnte, gehört im Aufgebot ebenso zu den noch wenig Weltcup-erprobten Fahrerinnen wie Amélie Klopfenstein (23) oder Anuk Brändli (22). Angeführt wird das Schweizer Team von den Routinières Camille Rast, Wendy Holdener und Mélanie Meillard.

