Legende: Grosses Pech Andrea Ellenberger, hier im Einsatz beim Riesenslalom in Sölden. key/Jean-Christophe Bott

Ellenberger bricht sich Unterschenkel

Für Andrea Ellenberger hat der schwere Trainingssturz vor dem Weltcup in Semmering am Freitag das vorzeitige Saisonende zur Folge. Die 31-jährige Nidwaldnerin erlitt eine Unterschenkel-Fraktur, eine Knieverstauchung und mehrere starke Prellungen, wie Swiss-Ski kommunizierte. In Zürich wurde Ellenberger am rechten Unterschenkel operiert. «Es folgt nach der gelungenen Operation nun eine mehrmonatige Rehabilitationsphase», wird Walter O. Frey, der bei Swiss-Ski verantwortliche Arzt, in der Verbandsmitteilung zitiert. Ins Renngeschehen werde sie in dieser Saison damit nicht mehr eingreifen können.

Übersicht Ski Alpin