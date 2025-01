Legende: Landete in Garmisch im Fangnetz Stephanie Jenal. Keystone/AP Photo/Pier Marco Tacca

Langwierige Knieverletzung bei Jenal

Stephanie Jenal muss wegen ihrer Knieverletzung, die sie bei ihrem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch erlitten hat, rund ein halbes Jahr pausieren. Die 25-jährige Bündnerin zog sich beim Malheur am Freitag einen Patellasehnenriss im linken Knie zu und wurde am Samstag operiert. Gemäss Walter O. Frey, dem Team-Arzt von Swiss-Ski, folgt nun eine rund sechs Monate dauernde Rehabilitation. «Wir werden Stephanie optimal betreuen, damit sie in diesem Sommer wieder mit voller Kraft beim Aufbautraining dabei sein kann», wird Frey in einer Meldung des Verbandes zitiert.