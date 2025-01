Gut-Behrami deckt Karten noch nicht auf – Jenal am Knie verletzt

Legende: Verpasste ein Tor Lara Gut-Behrami. Keystone/AP/PIER MARCO TACCA

Lara Gut-Behrami hat das Abschlusstraining für die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen in den Top 10 abgeschlossen. Der Rückstand der Tessinerin war als Achte mit 1,51 Sekunden indes beträchtlich, ausserdem wurde sie nachträglich wegen eines verpassten Tores disqualifiziert. Unmittelbar hinter Gut-Behrami klassierte sich Lindsey Vonn. Joana Hählen (11.) und Corinne Suter (13.) fuhren in die Top 15.

Die Bestzeit stellte mit Sofia Goggia die Siegerin der letzten Abfahrt in Cortina auf. Die Italienerin war 37 Hundertstelsekunden schneller als die Zweitplatzierte Breezy Johnson (USA) und deren 52 vor der überraschenden Ricarda Haaser (AUT).

Jenal reist verletzt ab

Bitter endete das 2. Training für Stephanie Jenal. Die 26-jährige Bündnerin verletzte sich bei einem Sturz am linken Knie. Erste Untersuchungen vor Ort ergaben einen Riss der Patellasehne. Jenal reist für weitere Abklärungen noch am Freitag zurück in die Schweiz.