Legende: Zeigt sich in Form Lenz Hächler (Archiv-Bild). Freshfocus/Sven Thomann

Hächler und Rösti gewinnen im Super-G

Die Schweizer haben in den beiden Super-G im Europacup in Bjelasnica in Bosnien-Herzegowina brilliert. Den ersten gewann der 22-jährige Lenz Hächler vor dem Österreicher Manuel Traninger und dem Norweger Tollef Haugen, wobei sich fünf weitere Athleten von Swiss-Ski in den Top Ten klassierten. Hächler triumphierte zum sechsten Mal auf dieser Stufe, zum dritten Mal in einem Super-G. Im zweiten gab es gar einen Schweizer Doppelsieg durch Lars Rösti und Alessio Miggiano. Rösti gewann wie Hächler zum sechsten Mal im Europacup – erstmals wieder seit März 2024. Dritter wurde der Norweger Simen Sellaeg.