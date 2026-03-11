Legende: Schlugen im kleinen Final Österreich Das Schweizer Team an der Junioren-WM. Instagram/@swissskiteam

Team-Bronze an Junioren-WM

An der Junioren-WM in Narvik sicherte sich die Schweiz die zweite Medaille nach Sandro Mansers Silber im Super-G. Im Mixed-Team-Parallel-Wettbewerb resultierte Bronze. Im kleinen Final setzte sich das Quartett um Dania Allenbach, Giuliano Fux, Sue Piller und Jack Spencer knapp gegen Österreich durch. Im Halbfinal hatte sich das Quartett von Swiss-Ski dem späteren Junioren-Weltmeister Schweden beugen müssen. Silber ging an Finnland

Bailet überrascht im Training

Matthieu Bailet hat im 1. Training zur Abfahrt in Courchevel am Samstag (11 Uhr live auf SRF zwei). überraschend die schnellste Zeit aufgestellt. Der Franzose distanzierte mit der Startnummer 54 Vincent Kriechmayr (AUT) um 17 Hundertstel. Dahinter landete mit Stefan Rogentin (+0,27) der schnellste Schweizer. Der Rest des Swiss-Ski-Teams liess es noch gemütlich angehen.