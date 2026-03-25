Legende: Kann wieder jubeln Ramon Zenhäusern, hier beim Slalom in Adelboden. Keystone/Anthony Anex

Zenhäusern gewinnt Schladming

Ramon Zenhäusern hat den Slalom beim Europacup-Finale in Schladming gewonnen. Für den Walliser ist es der versöhnliche Abschluss eines schwierigen Winters. Nur viermal schaffte er es im Weltcup in die Punkte, nur einmal klassierte er sich in den Top 15. Seinen Kaderstatus könnte der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2018 und siebenfache Weltcupsieger im Hinblick auf den nächsten Winter verlieren. In Schladming machte er Werbung in eigener Sache. Im 2. Lauf machte er drei Ränge gut und fing den Führenden Franzosen Hugo Desgrippes noch ab. Das Podest komplettierte der Österreicher Adrian Pertl, der sich im zweiten Lauf um 13 Ränge verbesserte. Für den mittlerweile 33-jährigen Zenhäusern war es der vierte Erfolg auf zweithöchster Stufe, der erste seit mehr als acht Jahren.