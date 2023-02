Legende: Konzentriert sich voll auf die Technik-Rennen Petra Vlhova. imago images/CTK Photo

WM-Kombi und Super-G ohne Vlhova

Petra Vlhova reduziert ihr Pensum für die am Montag beginnende Ski-WM in Courchevel/Méribel. Die Slowakin konzentriert sich voll auf den Slalom und Riesenslalom und lässt dafür den Super-G sowie die Alpine Kombination aus. An den letzten beiden Weltmeisterschaften hatte Vlhova in der Kombi jeweils Silber gewonnen. Als Grund für die Straffung des WM-Programms der 27-Jährigen gab ihr Team fehlende Speed-Trainingseinheiten in den letzten Wochen an.

Jenal im Europacup auf dem Podest

Stephanie Jenal ist zum 1. Mal in dieser Saison und zum 3. Mal in ihrer Karriere aufs Europacup-Podest gefahren. Die 24-jährige Bündnerin klassierte sich beim Super-G im französischen Châtel auf dem 3. Rang. Ihr Rückstand auf die österreichische Siegerin Christina Ager betrug 56 Hundertstel. Delia Durrer, der Abfahrtssiegerin vom Vortag, blieb weitere 3 Hundertstel dahinter der 4. Rang.