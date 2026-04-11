Legende: Deklassiert die Konkurrenz Corinne Suter. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Suter und Manser jubeln in St. Moritz

Corinne Suter ist in St. Moritz überlegen zum Schweizer Meistertitel im Super-G gefahren. Die Schwyzerin holte bereits zum fünften Mal an nationalen Titelkämpfen in dieser Disziplin den Sieg. Suter distanzierte Jasmine Flury um 1,67 Sekunden, die drittklassierte Daria Zurlinden büsste bereits zweieinhalb Sekunden ein. Stefanie Grob, die am Donnerstag in der Abfahrt gewonnen hatte, kam nicht ins Ziel. Von den 52 Gestarteten schieden insgesamt 22 Fahrerinnen aus. Bei den Männern siegte Sandro Manser. Der 20-jährige Schwyzer verwies Gaël Zulauf (+0,36 s) auf Rang 2. Loïc Chable (+0,49 s) komplettierte das Podest. Franjo von Allmen schied aus.