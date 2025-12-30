 Zum Inhalt springen

News aus dem Skisport Talent Dania Allenbach vor Weltcup-Debüt

30.12.2025, 17:54

Dania Allenbach.
Legende: War auch an der Junioren-WM 2025 am Start Dania Allenbach. Freshfocus/Expa/Sportida/Luka Vovk

Weltcup-Aufgebot für Allenbach

Die 18-jährige Dania Allenbach steht vor ihrem Weltcup-Debüt. Swiss-Ski bot die Bernerin für den Riesenslalom vom Samstag im slowenischen Kranjska Gora auf. Allenbach glänzte Anfang Monat mit einem 4. und 5. Platz in den Europacup-Riesenslaloms von Zinal. Zum 2. Mal im Aufgebot nach ihrem Debüt in Sölden steht zudem die 19-jährige Shaienne Zehnder.

TV-Hinweis

Den Riesenslalom in Kranjska Gora können Sie am Samstag live bei SRF mitverfolgen:

  • 1. Lauf ab 09:40 Uhr
  • 2. Lauf ab 12:45 Uhr

