Legende: War auch an der Junioren-WM 2025 am Start Dania Allenbach. Freshfocus/Expa/Sportida/Luka Vovk

Weltcup-Aufgebot für Allenbach

Die 18-jährige Dania Allenbach steht vor ihrem Weltcup-Debüt. Swiss-Ski bot die Bernerin für den Riesenslalom vom Samstag im slowenischen Kranjska Gora auf. Allenbach glänzte Anfang Monat mit einem 4. und 5. Platz in den Europacup-Riesenslaloms von Zinal. Zum 2. Mal im Aufgebot nach ihrem Debüt in Sölden steht zudem die 19-jährige Shaienne Zehnder.