Rast auf Weg zur Besserung

Im Slalom von Sestriere vor knapp einer Woche stürzte Camille Rast mit einer Top-Zeit vor Augen kurz vor der Ziellinie. Die 25-Jährige zog sich dabei eine Oberschenkelprellung zu. Auf Instagram äusserte sich die Walliserin nun erstmals zu ihrer körperlichen Verfassung. «Ich mache Tag für Tag Fortschritte. Zu Beginn war sogar Laufen eine Herausforderung und meine Hüfte schmerzt noch immer ein wenig. Aber ich bleibe positiv», so Rast. Ob sie beim nächsten Rennen, beim Riesenslalom in Are am Samstag, am Start stehen wird, liess sie noch offen.