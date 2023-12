Legende: Piste gesperrt In Gröden findet am Mittwoch kein Training statt. Keystone/Gian Ehrenzeller

Kein Training am Mittwoch in Gröden

Das für Mittwoch geplante 2. Abfahrtstraining in Gröden ist abgesagt worden. In der Nacht fiel in der Region Neuschnee, welcher von der Piste geschafft werden muss. Man wolle diesen Effort voll und ganz hinblicklich der Rennen auf der «Saslong» unternehmen, um «eine bestmögliche Piste» zu gewährleisten, schrieb die FIS. Deshalb – und aufgrund der schlechten Wetterprognosen für Mittwoch – habe man zusammen mit dem Organisationskomitee entschieden, das Abschlusstraining zu streichen. In Gröden findet am Donnerstag und am Samstag je eine Abfahrt statt, dazwischen ein Super-G am Freitag. In den Dolomiten wollen die Speedfahrer nach zahlreichen Rennabsagen endlich in die Saison starten.