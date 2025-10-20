 Zum Inhalt springen

News aus dem Skisport Vorjahressieger verpasst Riesenslalom in Sölden

20.10.2025, 13:47

Skifahrer mit Startnummer 6 im Renndress bei Schnee.
Legende: Kämpft mit Knieproblemen Alexander Steen Olsen. imago images/Sports Press Photo

Steen Olsen nicht am Saisonauftakt

Alexander Steen Olsen, Sieger des Riesenslaloms in Sölden in der vergangenen Saison, wird nicht am Saisonauftakt an diesem Wochenende teilnehmen. Der Norweger laboriert weiterhin an Knieproblemen. Nach einigen Belastungstests in Sölden kehrt Steen Olsen nach Oslo zurück, um sich weiteren Untersuchungen und Behandlungen zu unterziehen. «Es ist wirklich enttäuschend, nach dem Sieg im letzten Jahr den Saisonauftakt zu verpassen. Mein Knie funktioniert nicht richtig, daher fahre ich nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung nach Hause», sagte Steen Olsen.

