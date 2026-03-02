Legende: Tiefe Sorgenfalten bei Priska Ming-Nufer. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Ming-Nufer muss pausieren

Für Priska Ming-Nufer ist die Saison vorzeitig zu Ende. Die 34-Jährige verspürte während der Abfahrt am Freitag in Soldeu (AND) Schmerzen im rechten Knie. Die medizinischen Abklärungen nach der Rückkehr in die Schweiz ergaben einen Teilabriss des Aussenmeniskus, der operativ behoben werden muss. Somit kann die A-Kader-Fahrerin in dieser Saison keine weiteren Weltcup-Einsätze mehr bestreiten. Die Obwaldnerin blickt auf eine schwierige Saison zurück: In 10 Speed-Rennen war ein 23. Platz in der Abfahrt von St. Moritz ihr bestes Resultat. Für die Olympischen Spiele in Cortina wurde sie nicht selektioniert.