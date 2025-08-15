Legende: Fällt mit Bänderriss aus Lenz Hächler. Keystone/Anthony Anex

Ski-Talent Hächler verletzt sich

Wie Swiss-Ski meldet, hat sich Lenz Hächler diese Woche während des Trainingscamps in Zermatt am Fuss verletzt. Die Untersuchungen in der Klinik Hirslanden in Zürich haben eine Teilruptur der äusseren Bänder des rechten Fussgelenks ergeben. Der 22-jährige Zuger muss somit eine Pause einlegen und wird das Camp in Südamerika mit dem Team verpassen. Hächler gilt als hoffnungsvolles Talent. 2024 wurde er Junioren-Weltmeister im Slalom. Im Weltcup wartet er noch auf seine Punkte-Premiere. Erst Ende Mai hatte er sich bei einem Mountainbike-Sturz verletzt.