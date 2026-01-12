Legende: Verletzte sich vor zwei Jahren am Lauberhorn schwer Aleksander Kilde. imago images/Michael Madrid

Kilde in Wengen nicht am Start

Aleksander Kilde verzichtet an diesem Wochenende auf einen Start in Wengen. Wie der Norweger via Instagram mitteilte, kommt das Rennwochenende für ihn, zwei Jahre nach seinem schweren Sturz, noch zu früh. Im Januar 2024 hatte Kilde bei der Lauberhorn-Abfahrt im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige musste daraufhin am Knie und an der Schulter operiert werden, eine Blutvergiftung verlangsamte seinen Heilungsverlauf zusätzlich. Ende November des vergangenen Jahres gab er in Copper Mountain sein Comeback.